Koeman es veu un curs més entrenant el Barça

Falten 7 jornades per acabar el campionat de lliga -al Barça li queden 8 partits perquè té pendent jugar contra el Granada-, però Ronald Koeman va afirmar ahir en la roda de premsa prèvia del partit dels blaugrana al camp del Vila-real que es veu «entrenant el Barça la propera temporada» perquè afirmar «comptar amb la confiança de Laporta».

Tot això, abans que el conjunt entrenat pel tècnic holandès afronti un partit vital per seguir en la lluita pel títol de lliga. Els blaugrana saben que han de guanyar els vuit partits que li queden per se campió i no dependre de ningú més. I més enllà de l'embolicper la Superlliga europea de la qual forma part, vol centrar-se en l'àmbit esportiut i seguir amb l'actiud que va tenir dijous contra el Getafe al Camp Nou (5-3).

El desplaçament a l'estadi de la Ceràmica és, possiblement, la sortida més complicada que tenen Messi i companyia en el que resta de temporada. I és que els groguets intentaran tornar a entrar en zona europea després de caure dimecres al camp de l'Alabès (2-1). Sortida complicada, doncs, pel Barça, a qui espera el Vila-real d'Unai Emery i d'un Gerard Moreno en estat de gràcia, i també amb l'exblaugrana Paco Alcàcer. Els de Koeman, però, tenen l'oportunitat de continuar guanyant punts i moral si superen aquest difícil repte.

També caldrà veure quin onze presenta el conjunt castellonenc, i és que dijous afronten l'anada de les semifinals de l'Europa League davant l'Arsenal i podria haver-hi més rotacions de les esperades. Koeman, per la seva banda, recupera a Dembélé, qui ha rebut l'alta mèdica després de superar les molèsties que tenia.