El Madrid es deixa dos punts contra el Betis en la lluita per la Lliga

Reial Madrid i Betis van empatar a zero ahir a l'Alfredo di Stéfano (0-0), un resultat que fa recular els del Zinedine Zidane en la seva lluita per revalidar el títol de la Lligai deixa als del Manuel Pellegrini amb 50 punts camí d'aconseguir l'objectiu per mantenir el somni europeu. Al Betis li proven les visites als madrilenys. I és que és el quart any seguir que se´n van del camp del Madrid amb premi, encara que sigui un punt.

Després d'una primera meitat amb molta possessió llarga i només una rematada a porteria de Karim Benzema, que va aturar amb facilitat Claudio Bravo, el partit es va obrir i, malgrat no comptar amb excessives ocasions, cadascun va tenir oportunitats per a fer-se amb la victòria.

Primer va ser Borja Iglesias al minut 65 en un u contra u davant Thibaut Courtois, que no va poder rematar amb encert perquè va controlar malament amb l'esquerra. Un minut més tard, va ser el torn de Luka Modric amb un tret des de la frontal.

El Reial Madrid va esprémer l'accelerador en els minuts finals, però no va estar encertat en els últims metres i es queda, amb un partit més, a dos punts del líder, l'Atlètic de Madrid, que juga avui a Bilbao. Un pas enrere que pot convertir-se en el definitiu.