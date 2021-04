El Palamós desaprofita un 0-2 a Tona

El Palamós va perdre el seu segon partit consecutiu al camp del Tona (3-2) després de desaprofitar un avantatge de 0-2, amb el qual es va arribar al descans. Els del Baix Empordà es van avançar al minut 22 amb un gol d'Espuña i tan sols cinc minuts més tard Cornellà marcava el 0-2 que posava les coses favorables als palamosins. Però en l'última mitja hora tot va canviar. El conjunt local va sortir amb una marxa més en els següents 45 minuts i primer Vallès, al 65, i després Giménez, al 70, van equilibrar el duel (2-2). Al 89, quan fa més mal, Gaitan capgirava el marcador i el Palamós marxava de buit de Tona.

La victòria del Tona fa que les coses a la zona alta s'igualin una mica més, ja que L'Escala no va passar de l'empat (1-1) al camp del Vic Riuprimer. Els de l'Alt Empordà van igualar el gol inicial del local en la primera meitat gràcies a una diana de Baldeh al minut 52. Els blaugrana, que continuen primers, ara només tenen un punt més que el Tona al capdavant de la classificació.

Per la seva banda, Bescanó i Lloret van empatar sense gols. Un resultat que no serveix a cap dels dos equips per reenganxar-se a la zona alta i poder retallar punts al líder, L'Escala.