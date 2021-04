Últim partit de Sonja Vasic i Chelsea Gray amb la samarreta de l'Uni

L'eliminació en les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Femenina fa que el d'ahir fos l'últim partit de Sonja Vasic, que ja va anunciar la retirada després dels Jocs, i de Chelsea Gray, que marxa a Turquia, amb l'Spar Girona. De fet, de l'actual plantilla només hi ha tres jugadores que tenen contracte per la pròxima temporada: la recent fitxatge Laia Flores, i Julia Reisingerova i Júlia Soler. Tot això fa que el futur de la plantilla de l'Uni per a la temporada 2021-2022 sigui incert. Per exemple, Laia Palau, afrontarà l'Eurobasket i els Jocs, però encara ha de decidir el seu futur, i Maria Araújo, lesionada, té una oferta de renovació a sobre la taula.