El Sarrià trenca la bona dinàmica amb una derrota a Madrid

Mal partit del Sarrià a la pista del Madrid (35-26) després de dues victòries consecutives davant Màlaga i Zarautz que l'havien fet sortir de la zona de descens. Ahir el conjunt entrenat per Salva Puig no va tenir el seu dia i va ensopegar davant un conjunt que ja va ser capaç de guanyar al Pavelló de la UES, en el primer partit de la segona fase per un contundent 29-35. Tot i la derrota, els gironins continuen fora de la zona de descens, però amb només amb un punt de marge respecte a la sisena posició i amb l'averege perdut amb els madrilenys, que els igualen en la classificació.

El d'ahir va ser un partit sense massa història i va pagar un mal inici del matx i també un mal començament de la segona meitat quan s'havia apropat en el marcador abans del descans. Després del 7-2 en els set primers minuts, els blaus es van veure condemnats a anar tot el partit a remolc. En el tram final de la primera meitat semblava que els de Salva Puig podien tornar dins el partit amb el 17-15, però va ser un petit miratge. En cap altre moment, els sarrianencs es van apropar a menys de tres gols i als set minuts de la represa la diferència ja s'havia ampliat fins als set (23-16) després d'un parcial de 5-1. A partir d'aquí el Sarrià ja no va tornar a entrar dins el partit i el Madrid va tenir una segona meitat, relativament, còmode per assegurar-se el triomf.