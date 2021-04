Cayetano Pérez dona per bona la temporada i ara se centra en reduir el dèficit

El president de l'Uni, Cayetano Pérez, dona per bona la temporada tot i que l'Spar Girona no es va poder classificar per la final de la Lliga Femenina. Ara Pérez i el seu equip es volen centrar «a tancar el curs als despatxos de la millor manera possible, intentant que el forat sigui tan petit com es pugui, i això passa també per cobrar alguns patrocinis pendents i subvencions de la Generalitat de temporades anteriors, i que treguin la convocatòria d'ajudes per aquesta». El tema esportiu també està sobre la taula. En les properes setmanes el club haurà de valorar la continuïtat d'Alfred Julbe a la banqueta (va signar fins a final de curs quan va rellevar Èric Surís el novembre passat). També s'ha de resoldre la situació de Laia Palau. La base interessa, però ha de decidir què vol fer la temporada que ve, si seguir en actiu o plantejar-se la retirada després de l'Eurobasket i dels Jocs d'aquest estiu.

«Esportivament la temporada s'ha de considerar molt bona, hem fet un pas més. Haver guanyat la Copa, que era una competició que no teníem i ens dona l'opció d'anar a l'Eurolliga, ha sigut molt bo. I també vam sumar una nova lliga Catalana», reflexionava ahir el dirigent. Pérez tenia esperances de remuntada a València i admet que amb el +10 gràcies al triple de Vasic «ho vam tenir», però l'equip es va acabar enfonsant. «Jo mantinc que teníem plantilla per arribar a la final, però hem acabat amb les jugadores molt desgastades i amb falta de rotacions. Se'ns han acabat les piles. Aquest any ens ha passat diverses vegades, sortim molt intenses, amb ganes, demostrem que podem fer-ho, però al final les coses han de tenir continuïtat durant 40 minuts», va afegir.

L'Uni tanca la temporada i ara se li obre una llarga travessia pel desert perquè la competició no tornarà fins el setembre o l'octubre que ve.Ara mateix el primer objectiu «és acabar la temporada als despatxos, intentant que el forat sigui el menor possible, a veure si ens liquiden les subvencions pendents de cobrar i la Generalitat obre el termini per aquesta temporada. Estem parlant de molts diners». Després tocarà treballar en la confecció de l'equip. «Hem de fer una plantilla competitiva perquè jugarem l'Eurolliga un altre cop, tot i que per les restriccions econòmiques, haurà de ser més curta», va destacar.

Les renovacions de Laia Palau i Araújo estan sobre la taula, entre d'altres. «En el cas de la Laia ha de ser ella la que trii. Sempre ho hem fet igual. Ella marca els timmings». Igualment, la continuïtat d'Alfred Julbe està a l'aire: «És un altre dels temes per analitzar aquests propers dies».