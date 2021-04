El CPA Olot s'emporta el Campionat d'Espanya per quinzena vegada

El CPA Olot va trencar ahir dos anys de sequera en els campionats d'Espanya i es va imposar en la 19a edició del Campionat estatal de grups de xou gran en patinatge artístic per quinzena vegada en la seva història. L'esdeveniment, celebrat al pavelló Barris Nous de Lleida, va coronar el grup liderat pels tècnics Ricard Planiol i Ester Fàbrega que va executar de forma gairebé perfecta el seu disc Trampa Mortal, només amb una petita caiguda, que no va impedir que el jurat valorés el grup amb la millor nota, un total de 96,3. I és que l'execució del Trampa Mortal, amb un registre dur i contundent, va tenir una coordinació brillant.

Les garrotxines van ser les últimes a saltar sobre el parquet de Barris Nord i un cop acabada l'actuació i saber la puntuació del jurat ja no van haver d'esperar més per celebrar el seu quinzè títol nacional. I ho han fet quatre anys més tard d'haver guanyat el catorzè, el 2017. Per darrere les olotines, com ja va passar en el Campionat de Catalunya, el CPA Girona, guanyador de les edicions de 2018 i 2019 -l'any passat no es va celebrar a causa de la pandèmia, que aquest cop es va haver de conformar amb la segona posició. Tot i així, l'Ella va convèncer molt més que en el campionat català, on les patinadores entrenades per Nuri Soler no havien acabat del tot contentes. Ahir, a Lleida, sí que van fer una actuació molt més potent i, toti tenir un parell d'erades, el jurat les va ?puntuar amb una nota total de 92,6, que els ficava momentàniament primeres. Però quan les olotines van sortir a la pista, les van superar.

Aquest resultat fa que els dos grups gironins s'assegurin la presència en el Campionat d'Europa del mes de juliol que es disputarà a Espanya, però que encara no té seu. Sí que té seu el Mundial. Serà Paraguai, en principi programat pel mes de setembre, però tant CPA Olot com CPA Girona afirmen que, ara per ara, es inviable econòmicament pels clubs en la situació en la que es troben a causa de la pandèmia.

Per altra banda, en tercera posició amb 86,7 punts i per darrere dels dos grups gironins hi va acabar el CPA Masnou amb Efecte Al·lucinogen, que va completar el podi. Per altra banda, el CP Celrà, amb el disc Res és el que sembla va acabar en cinquena posició amb una puntuació de 80,3 per darrere del CPA Tona. L'altre representant gironí, el GEiEG, va acabar en onzena posició -d'un total de 17 equips - amb una puntuació total de 66,8 amb l'actuació del disc Tot torna.