El Girona femení falla i encara es complica més la permanència

La d'ahir és una d'aquelles desfetes que costen de pair. Després de la derrota contundent en el darrer duel al camp del Sant Gabriel per 3-0, l'objectiu era sumar. Però no va ser possible. Uns cinc minuts fatídics van condemnar les de Girona, que hauran d'estrènyer les dents per salvar la categoria.

Les d'Eduard Sanmartín van sortir decidides al camp per intentar assolir una victòria necessària. No obstant això, amb el pas dels minuts les locals van anar guanyant terreny. Així mateix, ja a la segona part, cinc minuts en què la concentració va fallar, van donar el triomf a les barcelonines. Akane va obrir la llauna en el minut 56, i a continuació Díez va sentenciar.

El conjunt blanc-i-vermell allarga la mala dinàmica. Dimecres les gironines juguen a casa en un duel ajornat de la jornada 25 davant el Pardinyes (19.30 h).