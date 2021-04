Joan Pau Torralba s'acomiada de la banqueta del GEiEG Uni

Joan Pau Torralba ha decidit, després de cinc temporades dirigint el primer equip del GEiEG Uni, deixar la banqueta del sènior. Ho fa després de tornar a salvar l'equip a la Lliga Femenina 2, categoria que ell també va assolir amb l'ascens de 2019. "Estic molt content per haver arribat a l'objectiu primordial, que era aquesta permanència, i també pels cinc anys a l'equip. És un orgull i una satisfacció haver-hi estat tant de temps", ha assegurat en unes declaracions facilitades pel GEiEG.

Torralba justifica la decisió perquè "un càrrec com aquest genera molt de desgast personal, d'intensitat i de ganes" i admet que "he notat que no tenia tanta motivació per afrontar un sisè curs al capdavant de l'equip". El GEiEG Uni haurà de buscar ara un nou tècnic per dirigir l'equip en la seva tercera campanya seguida, la que ve, a la Lliga Femenina 2, la segona categoria del bàsquet femení espanyol.