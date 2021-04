Julbe demana excuses per les tècniques i diu que l'any ha sigut «bo i enriquidor»

L'entrenador de l'Spar Girona Alfred Julbe ha fet balanç avui a través d'un fil a Twitter de la temporada que es va tancar dissabte a València amb l'equip eliminat a semifinals. Julbe considera que el curs ha sigut "bo i enriquidor a nivell personal", i posa en valor que "hem jugat un bàsquet molt agressiu i ens hi hem deixat la pell". El tècnic, a més, destaca l'èxit de la Copa de la Reina "que ens permet tornar a l'Eurolliga" i recorda que en la màxima competició continental l'Uni va arribar per primer cop a quarts, és a dir, entre els vuit millors. En un altre punt el preparador admet que la baixa per lesió de María Araújo "ens ha condicionat una mica el final de temporada i hem perdut la semifinal".



En aquest darrer partit el tècnic va ser expulsat per haver rebut dues tècniques. Ja es va disculpar en la roda de premsa posterior, i ho ha tornat a fer via Twitter: "En aquest darrer partit m'han expulsat amb dos tècniques. Un minut abans havíem protestat molt tota la banqueta dempeus una cistella fora de temps que finalment es va anul-lar i s'ha acumulat amb un crit "Eoooo" ( que ningú pensi que jo insulto un àrbitre perquè no ho he fet mai ). Ha sigut un any difícil pels entrenadors que som més vehements en activació de la defensa, en tensionar, sense públic se'ns ha vist molt més i ens han caigut moltes més tècniques a l'ACB, a l'Eurolliga, i també en bàsquet femení als que vivim els partits així. Tot i això, jo he de ser més llest i no he de donar motius per una tècnica quan ja en tinc una altre de la primera part. És per això que demano excuses a l'afició de l'Uni com ja he fet amb l'equip i el club".



"Em van demanar que es veiés un canvi, que juguéssim amb una defensa més agressiva, amb més possessions i més punts. Que no perdéssim el fil de València i Salamanca, lluitar a les bombolles d'Eurolliga el quedar entre les vuit millors d'Europa, que no s'havia assolit mai. I trobar minuts per la més jove, la Júlia Soler, perquè hi creien molt i per anticipar el futur amb menys recursos econòmics i, per tant, amb molts més projectes joves", també escriu Julbe en el seu anàlisi a les xarxes socials. Per últim apunta que "venen uns temps molt difícils per a l'Uni, molta retallada econòmica que obligarà en Pere Puig a afinar més encara en la combinació veterania-joventut amb molt més pes de la segona".



Julbe va rellevar Èric Surís l'1 de novembre i amb ell a la banqueta s'ha guanyat la Copa de la Reina. Acaba contracte, perquè només va firmar per al present curs i en els propers dies s'haurà de reunir amb el club per valorar el futur.





Fil llarg. Unigirona 20-21. Acabo una temporada molt bona i molt enriquidora a nivell personal. Em van demanar que es veiés un canvi, que juguéssim amb una defensa més agressiva, amb més possessions i més punts. Que no perdéssim el fil de València i Salamanca. — Alfred Julbe ?? (@AlfredJulbe) April 26, 2021