El Terrassa critica la suspensió del partit contra el filial del Girona

El Terrassa va fer públic un comunicat oficial sobre l'ajornament del partit contra el Girona B, que s'havia d'haver disputat ahir a la tarda. El club vallesà va voler expressar que es va presentar a les 18 h, l'hora marcada, a l'Estadi Olímpic, per mostrar el seu desacord amb les formes en què es va comunicar la decisió d'ajornar el partit». A més, en el comunicat s'hi afegeix que «el club va tenir notícia del cas positiu a la plantilla del Girona B a través d'un tuit, sense comunicació oficial prèvia. Així mateix, els terrassencs «troben una contradicció el fet que alguns jugadors del filial gironí haguessin viatjat a Oviedo per anar convocats i jugar amb el primer, quan per normativa tots els jugadors haurien d'estar confinats durant set dies». Properament es fixarà data per al duel.