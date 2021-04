La Tramun completa les proves que tenia pendents

Mig any més tard s'han pogut completar les proves de La Tramun que havien quedat suspeses el mes d'octubre a causa de les restriccions derivades de la pandèmia. Tot i l'espera i els protocols sanitaris de la covid-19, ahir al voltant de 500 ciclistes van prendre la sortida a les Preses i 42 ?quilòmetres més endavant ?arribaven a Fontajau per finalitzar la prova, que va coronar ?Guillem Cassú, que va travessar la ?línia d'arribada en solitari. També èxit en La Tramun Kids, on van ?participar uns 150 nens i nenes.

Cassú va ser el més ràpid de la prova masculina, més exigent que altres anys, i va acabar amb un temps de 2:04:42. Quatre minuts darrere seu va arribar Martí Aran, també en solitari. Més disputa hi va haver per la tercera plaça, que es van disputar Genís Martí i Rubén Ríos, i va ser finalment Martí qui va completar el podi. Més diferències hi va haver en la prova femenina, on es va imposar de forma plàcida l'holandesa Sophie von Verswordt, que va completar el recorregut amb dues hores i mitja. Laura Terrades va arribar vuit minuts més tard que l'holandesa, mentre que la tercera classificada, Jaime Book Walter ja va travessar la meta a més de mitja hora de la vencedora. En la prova Júnior el guanyador va ser Gil Sánchez i en la Cadet, Pol Esteban.