Un altre tren que s'escapa

L'Olot només es podia permetre tornar amb els tres punts de la visita al camp de la Peña Deportiva, però igual que la setmana passada, de la manera que fa més mal, amb cinc minuts fatídics que van fer palesa la debilitat mental del conjunt olotí, el van condemnar a tornar amb les mans buides. Tot i això, la primera part va ser força bona, malgrat que no passarà a la història per la quantitat d'ocasions. L'Olot va fer bé la feina i es va avançar amb un gol de Xumetra des del punt de penal a 9 minuts del descans. A la segona, els de Gabri es van tancar a darrere i els balears ho van aprofitar, primer amb un gol de Pau Pomar i, més tard, Aarón, també des dels 11 metres, capgiraria el marcador.

El terreny de joc del Municipal de Santa Eulària des Riu no convida a practicar el joc que defineix l'Olot. De gespa artificial, sec i irregular, el camp del Peña Deportiva era un hàndicap més per recuperar el camí de la victòria. Els garrotxins ho van notar sobretot a la primera part del partit, on es va generar molt poc perill, però tenien el control del joc. Al minut 15 va arribar la primera ocasió de l'Olot després d'una passada de Delgado a Xumetra que no s'ho va pensar per disparar des de fora de l'àrea. El xut acabaria refusat pels punts de Seral.

Passada la mitja hora de joc, els dos jugadors vermells van protagonitzar la jugada del gol de l'Olot. Delgado va rebre una passada llarga i poc abans d'entrar a l'àrea rival va rebre la falta d'un defensor. El col·legiat Orellana Cid i el seu assistent van entendre que la caiguda havia estat dins la cuina i van xiular un penal que Xumetra no desaprofitaria per avançar l'Olot en el marcador amb un potent xut elevat a l'esquerra de Seral, que no va intuir bé la seva direcció.

Uns minuts abans, Loren Burón va provar Ballesté amb un xut llunyà, però centrat que el porter barceloní va blocar sense cap dificultat. Aquest va ser el primer i únic xut dels balears durant la primera part. Abans del descans, Vivancos va intentar ampliar el marge en el marcador amb un cop de cap que, tot i la proximitat amb la línia de gol, Seral va aturar amb fermesa.

A la segona part, els jugadors de l'Olot van treballar per aconseguir ser sòlids en defensa i esperar al Peña Deportiva per intentar guanyar l'esquena a l'equip balear. No ho van aconseguir i això va donar total protagonisme als locals, que, malgrat que no era complicat fer-ho, van gaudir de més ocasions que a la primera part. Al 59 van avisar amb una jugada d'estratègia que va acabar amb una volea de Loren que no va trobar porteria; més tard ho provaria Cristeto amb una falta a la frontal de l'àrea que buscava sorprendre Ballesté amb un xut al pal del porter, però va marxar a fora.

Així doncs, va ser el primer xut entre els tres pals del Peña Deportiva a la segona part el que va igualar el marcador al Municipal de Santa Eulària des Riu. Va ser al 75, amb una rematada de tisores del central Pau Pomar que va aprofitar el rebuig vertical de la defensa olotina després d'un córner que, certament, va arribar després d'unes mans d'un jugador balear.

El cop va ser dur i van aparèixer els fantasmes de la setmana passada. L'Olot va demostrar la seva fragilitat mental i Vivancos va cometre un clar penal al minut 81. Aarón Sánchez va ser l'encarregat de transformar-lo amb un potent xut a la dreta de Pol Ballesté, que, malgrat endevinar les intencions del llançador, no va arribar a tocar la pilota.

L'Olot, per la seva part, només va arribar un cop a inquietar la defensa balear amb un contraatac conduit per Delgado, que abans d'entrar a l'àrea va donar la possessió a Xumetra que no va decidir del tot bé i va optar per una passada a la banda, quan tothom esperava que finalitzés la jugada. La derrota redueix encara més les possibilitats de salvació de l'Olot, que, després de perdre amb l'Oriola i ahir a Eivissa, continua fent passos enrere.