Èric Surís tornarà a les banquetes el curs que ve amb l'Orenburg rus

El futur esportiu d'Èric Surís s'encamina a 5.000 quilòmetres de Girona, a Orenburg, una ciutat russa de més de mig milió d'habitants situada a tocar de la frontera amb el Kazajistan. Allà, a 1.500 quilòmetres de Moscou, el tècnic gironí reprendrà la temporada que ve la seva carrera a les banquetes després de ser destituït a primers de novembre per l'Spar Girona. Surís té encarrilat un acord amb el Nadezhda que en els propers dies es farà públic per substituir Maros Kovacik com a entrenador d'un equip que aquest curs ha disputat l'Eurolliga (va quedar tercer a la fase de grups, superat per l'Avenida i el Dynamo Kursk, fora dels quarts de final), i que en la seva competició domèstica va caure molt anticipadament a quarts davant del Zyriandochka.

Surís i Roberto Íñiguez són els entrenadors amb qui l'Uni ha guanyat les dues lligues que té (2019 i 2015, respectivament), i curiosament tots dos, després de sortir de Fontajau, han acabat anant al mateix equip, el Nadezhda Orenburg. Ara l'equip rus ha perdut cert potencial econòmic (el 2019 va guanyar l'Eurocup davant del Montpeller), però continuarà sent un dels referents del seu país i del bàsquet continental com ho ha sigut aquests darrers anys. El Nadezhda és també un rival que formarà part de la història de l'Uni per un altre motiu: a la seva pista s'hi va produir el debut del club a l'Eurolliga el 14 d'octubre de 2015, amb una clara derrota, 65-41.

Èric Surís, de 38 anys, va arribar a Fontajau la temporada 2016/17 i hi va romandre fins aquesta tardor, quan el club va optar per rellevar-lo per Alfred Julbe en busca d'una sacsejada tant de joc com de resultats. Abans havia dut a terme una llarga etapa de vuit anys al CB Salt, a la lliga EBA masculina, i també era coordinador del bàsquet del GEiEG. Amb l'Spar Girona la seva fita més destacada va ser el títol de Lliga Femenina de 2019, a banda d'una progressió notable a Europa que també li ha servit per projectar-se a l'aparador internacional i acabar trobant un destí ambiciós per seguir entrenant.

Mentre Surís ja té destí per a la temporada que ve, en els propers dies a Fontajau decidiran el futur d'Alfred Julbe, qui en va ser el seu substitut des del mes de novembre. El veterà tècnic ha fet campió de Copa l'equip gironí i l'ha dut a quarts de l'Eurolliga, però ha caigut a semifinals a la Lliga.