L'Espanyol, líder de Segona amb 74 punts, podria convertir-se aquest cap de setmana en nou equip de la Primera Divisió només un any després de consumar-se el seu descens de categoria. Perquè això sigui possible, el conjunt blanc-i-blau ha de guanyar diumenge el Màlaga al seu estadi. I no només això, també necessita que un dia abans l'Almeria, tercer amb 62 punts, perdi amb l'Oviedo i el Leganés (quart amb 61), també caigui amb l'Sporting.