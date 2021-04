Retorn a la feina amb les piles ben carregades

Una dotzena de dies enrere, el partit que el Llagostera havia de disputar amb La Nucia quedava ajornat. Passava tres quarts del mateix amb el duel d'una jornada més tard que s'havia de disputar al camp de l'Hèrcules. El coronavirus, que feia de les seves. Entre una cosa i una altra, l'equip blaugrana només ha jugat un cop en aquesta segona fase, la que determinarà si s'acaba pujant a Primera RFEF o no. Malgrat mirar-s'ho des d'un segon pla, els resultats no han sigut del tot negatius i continua depenent d'ell mateix per ocupar una de les dues primeres posicions. De moment, i superada la pertinent quarentena, la plantilla tornava ahir a la feina i ho feia amb les piles carregades i un munt de ganes de competir de nou.

Sessió matinal amb tots els disponibles. També el futbolista que dies enrere va donar positiu. Del tot recuperat, els últims tests han determinat que ja no hi ha cap rastre del virus, així que es pot exercitar sense problemes i jugar si és necessari. Tocarà ben aviat, perquè demà hi ha partit. S'ha de recuperar l'aplaçat amb La Nucia. Serà a la tarda, a partir de les set. I en un Municipal que pot acollir fins a un cinquanta per cent de l'aforament, tenint en compte les noves restriccions. Això vol dir que, com a màxim, l'estadi podria deixar entrar a uns 700 espectadors. Una altra cosa és que la meteorologia hi digui la contrària. Si guanya, el Llagostera arribarà fins als 32 punts i atraparà la millor mitjana de puntiació de tot el grup. I això que encara li quedarà enfrontar-se a l'Hèrcules. Serà la setmana vinent, també el dimecres i al Rico Pérez. El cap de setmana descansarà mentre la resta de rivals juguen, segons el que marca la competició.