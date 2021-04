El Llagostera competeix de nou amb la voluntat de guanyar La Nucia i escalar

Ha plogut bastant des del 9 de febrer de 2020. Gairebé quinze mesos. Aquell dia, el Llagostera encaixava l'última derrota a casa en un partit de Lliga i des de llavors no ha tornat a perdre al Municipal quan hi han hagut els tres punts en joc. Fia part de les seves possibilitats de victòria a aquesta dinàmica el conjunt blaugrana, que avui reprèn l'activitat després de 17 dies sense competir. El coronavirus ha dit la seva, ajornant dos partits. Aquesta tarda, a partir de les set, en recupera un. Contra La Nucia, la possibilitat d'escalar posicions fins convertir-se, com a mínim per uns dies, en l'equip amb millor promig tornant-se a situar així en places d'ascens a la Primera RFEF.

Lucas Viale i David García, els dos lesionats de la plantilla, estan descartats. La resta de futbolistes, tots disponibles per enfrontar-se a un equip que ara mateix és sisè del grup però que ve de derrotar el Lleida Esportiu tot reactivant les seves opcions d'estar a dalt. «Pot ser que notem la falta de ritme però esperem suplir-ho amb il·lusió i la intensitat que hem demostrat aquests dies en els entrenaments. Ens hi juguem molt i hem d'estar molt atents. Ens visita un equip del màxim nivell amb molt bones individualitats». A La Nucia l'entrena el veterà César Ferrando. El seu pitxitxi és un vell conegut a Llagostera: Adolfo Enrique García, Fofo, duu sis gols. El balear va ser blaugrana el curs 15/16, l'últim a la Segona Divisió.

Per a Alsina, jugar a casa és un «avantatge» que cal «aprofitar». De fer-ho, el premi és gros. Escalar posicions tornant a la part alta. El cap de setmana l'equip descansarà i el dimecres vinent recuperarà l'ajornat al Rico Pérez, estadi de l'Hèrcules.