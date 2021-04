El Barça es convertirà en el nou líder de Primera si avui guanya el Granada

El Barcelona assaltarà el lideratge de la Primera Divisió si aquesta tarda (19 hores) és capaç de guanyar al Camp Nou un Granada carregat de baixes, en el partit ajornat de fa dues setmanes per la coincidència amb la final de la Copa del Rei. Amb aquest títol a la butxaca, l'equip català encara opta al doblet i avui té la primera oportunitat d'enfilar-se fins al capdamunt de la classificació sis mesos després de ser-hi per última vegada. Va ser a mitjan octubre.

Ara, quan falten només sis jornades perquè s'acabi la competició, l'equip blaugrana de guanyar avui superarà en un punt l'Atlètic de Madrid i en tindrà tres i quatre, respectivament, d'avantatge respecte el Reial Madrid i el Sevilla. Ronald Koeman, el tècnic, intentarà que es mantingui la inèrcia positiva dels dos últims partits, amb victòria davant el Getafe (5-2) i Vila-real (1-2). Malgrat ser una setmana amb doble partit perquè el Barça jugarà el diumenge a València, el més probable és que s'evitin les rotacions amb l'únic dubte de saber si Sergi Roberto ocuparà la posició de Serginho Dest.

És el primer qui té més opcions de jugar, amb Jordi Alba a l'altre carril, mentre que Óscar Mingueza, Gerard Piqué i Clément Lenglet repetiran com a centrals, amb l'uruguaià Ronald Araujo a la banqueta un cop recuperat de la seva lesió.

Al mig del camp torna Miralem Pjanic, baixa a Vila-real per unes molèsties, tot i que té pocs números de jugar. Busquets, De Jong i Pedri li van per davant. Messi i Griezmann, que ve de marcar dos gols, tornaran a formar la davantera. Ansu Fati i Philippe Coutinho, lesionats de llarga durada, estan descartats.

Un rival castigat

El Granada, per la seva banda, arriba a Barcelona molt minvat d'efectius. Té vuit baixes, entre sancionats i lesionats, però manté l'objectiu de sumar un bon resultat per consolidar-se en el vuitè lloc de la classificació tot reduint la diferència amb els llocs europeus, que ara són a set punts de distància.

El tècnic Diego Martínez no podrà comptar amb Ángel Montoro i Diego Martínez per acumulació de targetes. Tampoc hi seran per lesió Luis Milla, Alberto Soro, Jesús Vallejo, Carlos Neva, Domingos Duarte i Neyder Lozano. A tot això, el porter Rui Silva i l'extrem Robert Kenedy són dubte i no se sabrà fins al darrer moment si poden o no jugar.