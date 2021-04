El FC Barcelona ha acomiadat Òscar Grau, que exercia el càrrec de director general de l'entitat des de setembre de 2016 per encàrrec de l'expresident Josep Maria Bartomeu, i serà substituït per Ferran Reverter. Paral·lelament el club va notificar el fitxatge de l'exentrenador de la tennista Paula Badosa, Xavier Budó, com a nou director d'esports. Reportarà directament amb Reverter i s'encarregarà de les seccions professionals, La Masia i el femení.