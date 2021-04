El City remunta a París i posa un peu a la final

El Manchester City va aconseguir un gran triomf ahir al Parc dels Prínceps després de vèncer el París Saint-Germain (1-2) en el primer capítol de les semifinals, gràcies als gols de Kevin De Bruyne i Riyad Mahrez. La vic?tòria i, sobretot, els gols suposen un tresor enorme abans d'afrontar la volta la setmana vinent a l'Etihad.

L'equip de Pep Guardiola va fer dos partits en un. Si en la primera part va ser sotmès al joc francès i les filigranes de Neymar, a la segona va dominar de cap a cap per capgirar el marcador i fins i tot quedar-se molt a prop de poder sentenciar l'eliminatòria. I això que l'inici va ser aterridor per als anglesos, que van veure com el PSG feia el que volia amb la pilota i acaparava tots els espais al camp contrari. Després de molts intents, Marquinhos va rematar de cap una centrada de Di María. A la represa, però, el City es va fer fort en defensa i es va beneficiar d'una errada de Navas en el gol de De Bruyne. Poc després, Mahrez va fer el segon en un llançament de falta.