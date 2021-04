Dubasin guia el Llagostera cap a una victòria que permet somiar

A Llagostera sempre hi passen coses. Cada temporada en solen fer alguna de grossa. O més d'una. Enguany sembla que no en tenen prou amb el títol de la Copa Federació ni amb haver fet arribar a la pròrroga l'Espanyol a la Copa del Rei (0-1). L'ascens a Primera RFEF és el nou objectiu. D'això se'n diu fam competitiva i va molt cercada al futbol. El partit d'ahir en va ser la mostra més clara. Després de més de quinze dies sense jugar per culpa de casos positius de COVID-19, els d'Oriol Alsina no van acusar la inactivitat ni les baixes i van superar La Nucia al Municipal gràcies a un gol de Dubasin a la primera part i a la capacitat de resistència a la segona. La victòria permet al Llagostera fer un bon salt i situar-se al capdavant (per percentatge) de la classificació del grup d'ascens a Primera RFEF. A més a més, els gironins tenen un partit menys que Cornellà i Badalona.

No era fàcil tornar-s'hi a posar després de dues setmanes sense competir. Els duels contra La Nucia i l'Hèrcules havien hagut d'ajornar-se i ahir, els d'Alsina temien pagar la inactivitat contra els valencians. En part ho van fer. Els gironins van sortir intensos i a mossegar d´entrada per tal d'intimidar però de seguida van evidenciar que no estaven fins del tot. Mancava rodatge a les cames i fluïdesa en el joc. Per ventura seva, La Nucia va ser inofensiu durant tota la primera part, llevat d'un contracop d'Agüero en la primera acció del partit. Quan tot feia indicar que s'arribaria a la mitja part sense gols, va arribar una jugada marca de la casa. Sascha va pentinar una pilota al primer pal i li va caure, al segon, a Dubasin. El jove belga va controlar i va superar Fornés amb un xut precís creuat. El Llagostera treia petroli en l'única acció de perill i se n'anava a la mitja part amb un botí preciós.

El partit era on el volia el Llagostera i seguia un guió que els homes d'Oriol Alsina se'l saben de memòria: ser sòlids en defensa, refusar totes les pilotes penjades a l'olla i buscar al contracop alguna acció aïllada per fer el segon gol i matar el partit. La tercera premissa no es va complir tot i que a punt van estar d'aconseguir-ho Monreal, de cap, i sobretot un Dubasin que ahir va excel·lir, però les dues primeres sí. Entre Monreal, Forlín i Diego González es van encarregar de frustrar totes les accions que va proposar el conjunt entrenat per César Ferrando, que va acabar desesperat a la banqueta. Tampoc la carta de l'ex, Fofo, li va funcionar. El tècnic deia al final que el partit s'havia decidit «per un error molt greu nostre en defensa» i que el gol del Llagostera havia arribat «quan més bé estàvem».

El Llagostera descansarà aquest cap de setmana però dimecres tornarà a competir. Ho farà al Rico Pérez d'Alacant per recuperar el partit pendent contra l'Hèrcules, un altre dels equips candidats a l'ascens.