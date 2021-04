Eldebrink és la quarta peça confirmada per a l'Uni del curs que ve

L'Spar Girona ja té una quarta peça confirmada per a la temporada que ve: l'escorta sueca Frida Eldebrink. Tal com avançava ahir aquest diari, la renovació de la tiradora estava molt ben encarrilada i en els propers dies s'hi hauria d'afegir la de la pivot Giedre Labuckiene. L'escorta firma per un curs mes per continuar sent fonamental al perímetre.

Eldebrink ha signat uns bons números, destacant els 11,3 punts (40,7% en triples) i 9,5 de valoració per partit a la Lliga Femenina Endesa. A l'Eurolliga, les seves estadístiques han estat de 13,3 punts, destacant la bona efectivitat des de la llarga distància (41,4% en tirs de tres).

«Estem molt contents amb la renovació d'Eldebrink. És una operació que hem treballat al llarg de la temporada, tot i que degut a les propostes que ha tingut la jugadora, en alguns moments hem tingut el dubte de si la podríem renovar. Tot i això, hem acabat arribant a un acord», va valorar el director esportiu, Pere Puig.