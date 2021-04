Futbol, humor i reivindicació

UE Siurana. Un compte de Twitter creat per quatre membres de l'equip empordanès aconsegueix més de 4.300 seguidors amb molt pocs dies i un ressò mediàtic que ningú, dins el vestidor, s'esperava.

Desconeguts per a gairebé tothom fins fa quatre dies mal comptats, ara ja hi ha força gent que comença a identificar qui és qui a la Unió Esportiva Siurana. L'equip d'un poble de menys de 200 habitants, i que competeix al grup 30 de Quarta Catalana, està en boca de tothom. La seva irrupció a Twitter ha sigut sonada. El compte, estrenat el passat 25 d'abril, té només una quinzena de piulades. Suficient per haver superat els 4.300 seguidors en ben poc temps. La guspira que ha encès la metxa és una valoració plena d'ironia i sarcasme de la derrota contra el Fortià per 1-3. Amb l'humor per davant de tot, el fil presenta aquell jugador lesionat, el que necessita xutar quatre vegades per fer un gol, el que se'ls fa en pròpia o el que renega. La repercussió ha sigut tan gran que els mebres del vestidor, i sobretot els seus creadors, estan ben sorpresos.

«Estem flipant. No ens ho esperàvem». Més sincer, impossible. Sergi Turró és jugador del Siurana i també membre de la seva junta directiva. Ell i tres companys més són els principals impulsors d'aquest compte. «Estem actualitzant el perfil cada dos per tres i no fem altra cosa que veure com creix el número de seguidors. És increïble. Ho vam estar parlant el dilluns, entrenant. Teníem clar que podia fer gràcia al nostre cercle més proper, però no que tindria tant d'èxit i ho compartira tanta gent». Persones del món de la comunicació com Òscar Dalmau (RAC1), Jair Domínguez (Catalunya Ràdio), Xavier Serrano (Ràdio Flaixbac) o Manel Vidal (La Sotana) en són un exemple.

La idea neix de la barreja de l'humor amb la reivindicació del futbol més amateur. «Sempre hem rigut molt de nosaltres mateixos. Tenim clar que anem a entrenar i a jugar per competir però sobretot per passar-ho bé. Tenim un grup de WhatsApp ple de mems, però volíem fer un pas més». Entre quatre companys, inclòs Turró, decideixen crear el compte de Twitter i el fil, inspirat en el programa d'humor La Sotana, que també va començar així anys enrere valorant els partits del Barça, jugador per jugador. «També hem intentat defensar el futbol real. El de veritat. Volem mostrar quin és el futbol amateur. És un altre món en què cada jugador es paga la seva fitxa. El que té un tercer temps. Després dels partits, s'hagi guanyat o s'hagi perdut, ens agrada fer una cervesa i xerrar una estona. Hem de mirar per nosaltres mateixos perquè aquest esport va cap a una altra banda. Aquí n'hi ha del Barça, Madrid i Espanyol. Però tots defensem el nostre futbol. El que s'està perdent. El que cada cop té menys ajudes i menys facilitats, on s'han de pagar quotes més altes quan tenim menys diners per gastar». I posa com a exemple la Unió Esportiva Siurana. Un club sense base i ben pocs recursos. «Ens toca cobrir la despesa dels àrbitres cada setmana i ara no podem obrir el bar. És complicat i la gent no ho veu. Jugar a futbol val calés i és difícil, per això hem de riure una mica, sabent distingir sempre en quin és el moment de fer-ho i en quin toca competir».

De moment, diumenge toca partit contra l'Agullana a casa. Els més de 4.000 seguidors ja frisen per un nou fil a Twitter. «Ara tenim moltíssima pressió i estem nerviosos per tornar-ho a fer molt bé. Però tampoc volem forçar la màquina, escriurem el que creiem. Això sol passar. El primer disc sol ser un boom i després el segon és el que rep les crítiques. Però tenim encara molts jugadors que poden aportar molt i fer que la gent rigui una bona estona».