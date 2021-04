Gabri deixa l'Olot i Miquel Àngel Muñoz agafa l'equip

L'Olot va anunciar ahir a la nit que Gabri deixa de ser l'entrenador. En un breu comunicat s'explicava que la decisió havia arribat «de mutu acord». Avui el club té previst anunciar que el fins ara segon, Miquel Àngel Muñoz, assumirà la banqueta pels quatre partits que resten fins acabar la temporada, amb el difícil repte d'evitar un descens a Tercera RFEF que sembla pràcticament inevitable. Gabri va arribar a l'Olot a finals de gener com a relleu de Raúl Garrido, destituït pels mals resultats. Amb l'exblaugrana no es va reconduir la situació. L'equip quedava condemnat a jugar la fase de descens, i els resultats hi han sigut també força decebedors. Ara s'acumulen dues derrotes seguides que havien deixat molt tocats els ànims de Gabri. Ahir, després d'una reunió amb el president Joan Agustí, es va acordar la seva sortida. Miquel Àngel Muñoz debutarà dissabte al camp de l'Atzeneta.