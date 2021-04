Giedre Labuckiene jugarà a l'Uni dues temporades més

Si dimecres era el torn de Firda Eldebrink, aquest matí l'Spar Girona ha tancat una renovació més per, mica en mica, construir la plantilla per a la temporada vinent. Es tracta de Giedre Labuckiene, que signa per dues temporades més, i s'uneix així a la pròpia Eldebrink, Julia Reisingerova, Júlia Soler i Laia Flores a l'espera d'anar sumant efectius.

Camí dels 31 anys, la interior lituana ha signat uns bons números en el seu primer curs a Fontajau, amb un promig de 6,6 punts, 4,4 rebots i 8,6 de valoració a la Lliga Femenina. A l'Eurolliga, el seu rendiment ha sigut similar amb 8,6 punts i 4 rebot per partit.

Pere Puig, el director esportiu, ha valorat aquesta operació. "Estem molt contents amb aquesta renovació perquè en un equip és important mantenir les peces que han funcionat i que poden formar part de la columna vertebral de l'equip de l'any vinent. Segons Puig, Labuckiene "ha demostrat solvència sortint des de la banqueta, donant qualitat en els relleus" i quedant clar que "té molta implicació en el club".

Amb cinc peces ja confirmades, l'Uni segueix "fent passos per confeccionar la plantilla" de la propera temporada amb jugadores que "segur que funcionaran".