El Granada posa la Lliga potes enlaire i impedeix el lideratge del Barcelona

El dia que el Barça tenia assenyalat en vermell per a convertir-se en nou líder de La Lliga va fallar i va tirar per terra la seva trajectòria davant el Granada, que amb dues urpades en la segona meitat li va donar la volta al partit (1-2) i va posar potes enlaire La Lliga.

El Granada va fer història i va guanyar per primera vegada en el feu blaugrana en 26 partits, un nou cop de teatre d'un campionat que sembla no tenir amo i moltes alternatives.

I ara els de Ronald Koeman, que se les prometien molt feliços després de la seva gran trajectòria en aquesta segona volta, ja no depenen de si mateixos i hauran de tornar a remar.

Es va avançar l'equip blaugrana en el primer temps i semblava tenir-lo tot fet front a un rival molt reservat, però el Barcelona es va confiar. Va fallar Mingueza en l'1-1 de Machís i la parella de centrals en l'1-2 de Jorge Molina, en les dues úniques rematades a porta dels andalusos davant la meta de Ter Stegen.

El dia que el Barcelona havia de posar-se líder va jugar amb set jugadors procedents de La Masia. Ilaix Moriba va substituir a Pedri, Sergi Roberto a Dest; i Umtiti va entrar per Lenglet, però Koeman no va canviar el dibuix, ni tan sols va reservar als quatre advertits per sanció, perquè considera que tots els partits tenen la seva importància quan queda tan poc.

I és que el tècnic holandès és el responsable del miracle blaugrana, bo ell i Leo Messi que està en un moment de manera excepcional, segurament el millor dels últims anys i arriba al moment de la veritat en una gran condició física i mental, almenys fins avui.

Koeman no va llegir bé el partit. El seu equip necessitava eixamplar el camp i es va col·lapsar pel centre i això que va aparèixer Leo Messi al rescat, en una acció en la qual Antoine Griezmann va ser el col·laborador necessari.

Va ser el francès protagonista en el 0-1, seva va ser l'assistència a Messi que va obrir el marcador. Va girar el francès dins de l'àrea i va servir al deu del Barça, que va rematar al pal llarg, lluny d'Aarón.

Però li va costar molt als blaugrana. El Granada va jugar molt enrere, va acumular molts jugadors prop d'Aarón i els de Koeman no tenien espai ni connexions.

Una rematada d'Alba (min. 9), un altre de Griezmann (min. 19), un u-contra-un de Messi (min. 36), resolt per Aarón, i un cop de cap d'Umtiti (min. 37) va ser el que va donar de sí el Barcelona en atac en el primer temps; el Granada va tenir una contra de Soldado, en el 40, com a principal acció.

Els andalusos, que no havien rematat a porta, van empatar en el 63, per mitjà de Darwin Machís. Un bon passi entre línies de Jorge Molina, un mal rebuig de Mingueza i la impossibilitat de Sergi Roberto de rectificar va ser la cadena necessària d'accions que va permetre al veneçolà igualar el partit (1-1, min. 63).

Koeman va ser expulsat en el 66 i va passar a dirigir al seu equip des de la llotja i a base de notes de veu per mòbil. Des d'aquí a dalt, l'holandès el va veure més clar i es va adonar de l'evident, que el seu equip necessitava obrir el camp, i, a divuit minuts del final, va posar en joc a Dembélé i a Pedri i una defensa de quatre.

Malgrat el domini absolut del Barça, el Granada va donar una nova urpada. Un centre des de la dreta d'Adrián Marín i una rematada de cap de Jorge Molina en el 79 per a l'1-2 i posar la Lliga potes enlaire.

I així es va forjar el reset dels blaugrana, que van tirar per la borda tot el bo que havien fet des que va començar 2021, el títol coper, i les úniques ensopegades davant el Cadis i el Reial Madrid.

I clar, el d'aquesta nit, una derrota dolorosa i inesperada, que li impedeix dependre de si mateix per a ser campió i d'haver de tornar a mirar de nou cap amunt.



Barça 1 - Granada 2

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza (Pedri, min. 72), Piqué, Umtiti; Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Sergio Busquets (Trincao, min. 81), Ilaix Moriba (Dembélé, min. 72), Jordi Alba; Messi i Griezmann.

Granada: Aarón Escandell; Foulquier, Díaz, Nehuén, Germán, Quini; Eteki (Gonalons, min. 61), Herrera, Machís (Adrián Marín, min.76), Luis Suárez (Fede Vico, min. 86); i Soldado (Jorge Molina, min. 61).

Gols: 1-0, min. 23: Messi. 1-1, min. 63: Machís. 1-2, min. 79: Jorge Molina.

Àrbitre: Pablo González Fuertes (Comitè Asturià). Va mostrar groga Soldado (min. 20), Nehuén (min. 43), Germán Sanchez (min. 89) i a Adrián Marín (min.90+4). Va expulsar a Ronald Koeman (min. 66)

Incidències: Partit corresponent a la trenta-tresena jornada de La Lliga, disputat al Camp Nou. Sense espectadors.