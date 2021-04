Marcelo pot ser baixa a Londres per estar citat en una mesa electoral

El Reial Madrid cerca urgentment una solució perquè Marcelo quedi alliberat d'anar a una mesa electoral el pròxim 4 de maig. El lateral brasiler no va recórrer una citació per a les eleccions a l'Assemblea de Madrid del dia 4, un dia abans del partit de tornada de les semifinals de la Lliga de Campions a Londres contra el Chelsea. El club confia que el recurs a la junta electoral prosperi. Si no, encara podria viatjar el mateix dia.