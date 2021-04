Miquel Àngel Muñoz agafa les regnes de l'Olot

L'Olot ha presentat aquesta tarda Miquel Àngel Muñoz com a nou entrenador de l'equip. El tècnic gironí agafa el relleu de Gabri Garcia que va deicidir fer un pas al costat arran de les dues últimes derrotes. "És un repte però alhora és un orgull defensar els interessos d'aquest gran club. No podem perdre la dignitat i l'entitat com a club", ha dit Muñoz. El fins ara segon de Gabri promet "experiència, il·lusió i ganes de tirar-ho endavant" i assegura que "la plantilla es buidarà". El president Joan Agustí ha reconegut que la situació és "complicada" però que "de forces, ganes i energia no ens en falten, tant de cos tècnic com de la junta directiva" i ha explicat van considerar oportú que "fer un canvi podria ser positiu per l'equip". Per últim, Sergi Raset ha revelat que després de l'adéu de Gabri tenien clar que "el més coherent" era donar continuïtat al cos tècnic actual.