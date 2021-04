El Baix Empordà, centre del millor tennis femení

Perdut el 2020, els amants del tennis de les comarques gironines tenen marcat des de fa temps en vermell el mes de maig al calendari d'aquest 2021. La cita és doble al Baix Empordà. Primer a la Bisbal, del 9 al 16, amb el V Torneig Internacional de Tennis Femení Sol Gironès, Open Catalunya Ciutat de la Bisbal, i després, del 17 al 23 a Platja d'Aro amb el II torneig Internacional Femení Platja d'Aro 365. Tots dos van estat presentats ahir a la seu de la Generalitat de Catalunya de Girona amb la presència dels presidents dels clubs, Xavier Ponsatí i Xavier Ato i dels directors dels tornejos, Marta Sánchez i David Vidal. A més a més del delegat d'esports territorial de la Generalitat, Josep Pujols, i del Diputat d'Esports de la Diputació, Jordi Masquef, així com representants de la Federació Catalana i Espanyola. Tots els protagonistes van coincidir amb la voluntat «d'unir esforços» per tal de fer que els dos tornejos serveixin per fomentar «l'esport, la promoció del territori i el turisme de qualitat».

El torneig de la Bisbal de categoria WTA 60.000 ha anat creixent cada any i, enguany arran de la desaparició de moltes proves per la pandèmia s'ha convertit en un dels 15 més importants del món. La palafrugellenca Aliona Bolsova serà una de les participants destacades d'una representació que inclourà quatre jugadores del top100 a més a més de destacades tennistes del territori com Clàudia Hoste i Marina Bassols i de Lara Arrubarrena o Georgina Garcia Páez. El club baix-empordanès farà tests d'antígens cada tres dies a les jugadores i entrenadors, tal com marca el protocol.

Per la seva banda, el CT Aro repartirà enguany premis per valor de 25.000 dòlars. «Repetim l'aposta pel tennis femení, ara amb més mitjans. Tenim totes les incricpions garantides», deia Xavier Ato. El president confia que alguna de les participants de la Bisbal prengui part també al seu torneig.