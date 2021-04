El Barça ensopega en el moment més inoportú

El dia que el Barça tenia assenyalat en vermell per convertir-se en nou líder de Primera va fallar i va tirar per terra la seva trajectòria. Ho va fer contra el Granada, que amb dues urpades en la segona meitat li va donar la volta al partit (1-2) i va posar potes enlaire la lluita pel títol. Un equip, l'andalús, que sempre havia perdut al Camp Nou i que hi arribava mermat per les baixes.

Ara els de Ronald Koeman, que se les prometien molt felices després de la seva gran trajectòria en aquesta segona volta, ja no depenen d'ells mateixos i els tocarà remar de nou. Es va avançar l'equip blaugrana al primer temps i semblava que se li posava tot de cara per rematar la feina després del descans, però a l'hora de la veritat l'equip es va confiar. Va fallar Mingueza en l´acció de l'empat de Machís i la parella de centrals no va estar encertada en l'1-2, obra del veterà Jorge Molina. Van ser les dues úniques rematades a porteria del Granada.

El dia que el Barça havia de posar-se líder va jugar amb set futbolistes del planter. Ilaix Moriba va rellevar Pedri, Sergi Roberto va asseure a Dest. I Umtiti va entrar per Lenglet. Però Koeman no va canviar el dibuix, ni tampoc va reservar els quatre advertits per sanció perquè considera que, arribats a aquestes alçades, cada partit té la seva importància. Un dels amenaçats és Leo Messi, en un moment de forma excepcional, segurament el millor dels últims anys.

La lectura de Koeman no va ser la correcta. El seu equip necessitava eixamplar el camp i es va col·lapsar pel centre. I això que va aparèixer Messi al rescat, en una acció en la qual Antoine Griezmann va ser el col·laborador necessari. Va ser el francès protagonista en el gol blaugrana perquè seva va ser l'assistència cap a l'argentí per inaugurar el marcador. El xut, al pal llarg, lluny de l'abast d'Aarón. Però li va costar molt al Barça trenar accions perilloses d'atac perquè el Granada, ben tancat al darrere, va acumular molts futbolistes a prop del seu porter i els de Koeman no tenien espai per jugar la pilota.

Una rematada de Jordi Alba (min. 9), una altra de Griezmann (19), un mà a mà de Messi resolt pel porter (36) i un cop de cap d'Umtiti (37) va ser tot el que va oferir el Barça en atac abans del descans. Els visitants, res de res. Només una contra de Soldado (40) i gràcies. Però el que són les coses. Sense haver xutat en una hora entre pals, al 63 van empatar amb un gol de Darwin Machís. Una bona passada entre línies de Jorge Molina i un mal rebuig de Mingueza es van aliar amb la impossibilitat de Sergi Roberto de rectificar. Una cadena d'errors que va fer pujar l'1-1 en el marcador.

Koeman va ser expulsat, segons l'acta, per dir-li «personatge» al quart àrbitre i va acabar dirigint el seu equip des de la llotja. Se'n va adonar llavors que necessitava obrir el camp i va posar en joc Dembélé i Pedri, canviant a una defensa de quatre futbolistes. Malgrat disposar d'un domini aclaparador i tenir la situació sota control, tot i no arribar amb massa perill, el Granada va donar una nova urpada. Una centrada des de la dreta d'Adrián Marín va trobar el cap de Jorge Molina. Era el minut 79 i la cosa es complicava de valent.

El Barça no s'ho podia creure. Però era ben real. No hi va haver motius, esma ni res per confirmar cap mena de remuntada. S'acabava de llançar per terra tot allò fet durant el 2021, amb les excepcions de l'empat contra el Cadis i la derrota a Valdebebas. Es queda tercer l'equip i guanyar el títol es cada cop més difícil.