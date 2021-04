El Bàsquet Girona necessita tallar la ratxa de tres derrotes

Quinze dies després de perdre a Ourense i encaixar la tercera derrota consecutiva, el Bàsquet Girona reprèn aquest vespre la competició. Ho fa a la pista del Tizona, un equip que ja ha perdut matemàticament la categoria i que, d'entrada, podria semblar un rival per tallar la mala ratxa. No ho veu pas així Carles Marco. Ni que el Tizona pugui ser un rival fàcil ni que la dinàmica sigui dolenta. En aquest sentit, sí que és cert que les tres derrotes seguides han estat en finals ajustats a Melilla (95-93), contra el Càceres a Fontajau (74-75) i a Ourense (73-71). «Tenim ganes de com?petir i de canviar aquesta dinàmica negativa de resultats, que no pas de joc», destaca Marco. El tècnic desplaça tota la plantilla cap a Burgos malgrat que Sevillano no estarà encara disponible i que Pepo Barral només està en ?condicions de disputar pocs minuts.

La classificació diu que el Bàsquet Girona és tercer amb 8 victòries i que si avui guanyés a Burgos podria fins i tot ser líder, depent del que faci el Cáceres. Tanmateix, la taula no és de fiar, perquè els gironins són a la mateixa distància dels primers llocs que de la zona que condueix al descens que la marca el Melilla amb 7. De totes maneres, Marco confessa que l'equip no mira gaire la classificació. «Com hem fet tota la temporada, ens centrem únicament a millorar als entrenaments i en el partit que toca, que és Tizona. No pensem si som a baix a dalt. Sí que hem perdut un partit a casa i ara l'hem de recuperar a fora», diu.

Amb vista al partit, Marco no podrà comptar amb Sevillano encara lesionat, tot i que el pivot sí que viatjarà a Burgos per fer pinya. «Així no perd la rutina i està en dinàmica». Per la seva banda, Barral podria fins i tot reaparèixer. «Ha fet algunes coses aquesta setmana. Ja veurem com es troba i si ens pot ajudar. Això sí, sense voler forçar».

Pel que fa al rival, Marco no se'n refia ni un pèl. «No sé si pot ser bo o dolent que hagi baixat», dubta. El Tizona, malgrat tot, ha guanyat els tres partits que ha ?disputat a la seva pista i això és un avís molt a tenir en compte. «Si ?juguem al seu ritme, amb ??ano?tacions altes, serà molt difícil. Haurem de ser durs en defensa i no deixar segones opcions», ?destaca. En aquest sentit, Marco subratlla per sobre de tot «l'estat de forma increïble» d'Ayoze. El tècnic també valora el veterà base Ricardo Uriz, que es retira a final de curs. «És clau pel ritme i ?l'experiència i voldrà fer-ho bé en els seus últims partits que juga».