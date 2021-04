Muñoz promet «energia» per mirar de salvar l'Olot

Quan en una temporada hi ha molts canvis a la banqueta no sol ser bon senyal. A l'Olot ahir es va escenificar el tercer del curs amb la presa de possessió de Miquel Àngel Muñóz en el lloc de Gabri Garcia. Un canvi que arriba després que el tècnic de Sallent decidís fer un pas enrere arran dels últims resultats. Les derrotes contra l'Oriola (1-3) i la Penya Deportiva Santa Eulàlia (2-1) en partits on els garrotxins s'havien avançat han fet que la permanència a la Segona RFEF sigui molt difícil. Per tot plegat, el club, amb quatre jornades per disputar-se -demà al camp de l'Atzeneta (17.00), la primera-, ha decidit cedir el testimoni a un home de la casa com Muñoz. «És un repte però alhora és un orgull defensar els interessos d'aquest gran club. No podem perdre la dignitat i l'entitat com a club», va dir Muñoz que ahir a la tarda va ser presentat.

El fins ara segon de Gabri promet «experiència, il·lusió i ganes de tirar-ho endavant» i assegura que «la plantilla es buidarà». Muñoz va arribar a l'Olot per fer de coordinador del planter però arran de la destitució de Raúl Garrido va integrar-se al cos tècnic del primer equip com a segon de Gabri Garcia. Ara, és l'encarregat de dirigir l'equip aquestes últimes quatre jornades de Lliga que queden. «Hem de ser honestos i honrats, que ens puguem mirar a la cara quan s'acabi tot això. Intentaré aportar tota la meva energia, on no arribin les cames hi arribarem amb el cap i el cor», deia.

Mentrestant, el president Joan Agustí assumia la crisi que viu l'equip i reconeixia que la situació és «complicada» però que «de forces, ganes i energia no ens en falten, tant del cos tècnic com de la junta directiva». Agustí va explicar que van considerar oportú que «fer un canvi podria ser positiu». El president també va admetre que «costa trobar solució» a la situació que viu l'equip.

També hi va dir la seva el secretari tècnic Sergi Raset. El gironí va revelar que després de l'adeu de Gabri tenien clar que «el més coherent» era donar continuïtat al cos tècnic actual. Raset és conscient que l'Olot té un peu a Tercera Divisió RFEF però encara no llença la tovallola. «Per sobre de tot hi ha d'haver ganes de treure l'orgull i de sortir d'aquesta situació tan difícil. La necessitat i el caràcter han de passar per sobre de qualsevol altra cosa. Sabem que estem al límit», subratllava el màxim responsable esportiu del conjunt garrotxí.