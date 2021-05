El Barça se la jugarà al 5è partit

El Barça haurà de suar per ficar-se a la Final Four de l'Eurolliga. El Zenit li va donar ahir un autèntic repàs (74-61), tant en defensa com en atac, i va igualar la sèrie, al millor de cinc partits (2-2), i que es resoldrà dimarts que ve al Palau (21 h).

L'equip de Xavi Pascual no es rendeix. Pangos va donar una autèntica lliçó de bàsquet a la segona part amb 18 punts. A més, els russos van dominar el rebot malgrat la seva clara inferioritat física. Només Calathes, amb 19 punts, va donar la talla. Davies va estar desaparegut en combat, a l'igual que Mirotic, que segueix sense sortir de la sotragada. Els russos no només van guanyar, sinó que van posar la por al cos al teòric favorit, que haurà de millorar molt, especialment en atac.