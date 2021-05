El Bordils es complica molt la permanència a Plata

El Bordils ha recuperat aquesta tarda un dels dos partits que tenia ajornats, i ho ha fet de la pitjor manera, amb derrota. L'equip entrenat per Pau Campos ha perdut a la pista del Zamora (29-22) i, d'aquesta manera, es complica molt poder jugar a la Divisió de Plata la pròxima temporada.

Els blanc-i-verds han anat tot el partit a remolc i en cap moment s'han pogut posar per davant. Han reaccionat perquè el partit no es tranqués en la primera meitat, i s'ha passat del 13-9 al 14-12 al final dels 30 primers minuts. Però en la represa el Bordils no ha aconseguit en cap moment posar-se a un gol dels rivals.

En canvi, els locals han anat ampliant la diferència en el marcador fins a tenir un avantatge màxim de 8 gols (29-21) quan faltaven dos minuts pel final. El penal transformat per Montemayor amb el temps ja esgotat ha posat el definitiu 29-22.