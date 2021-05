Carol Routier prepara l'inici de temporada amb l'esperança d'anar als Jocs

Míriam Casillas és ara per ara l'única triatleta espanyola que té assegurat un lloc als Jocs de Tòquio. La banyolina Carol Routier, mentrestant, hi oposita al costat d'altres noms com el d'Anna Godoy o Sara Pérez. La temporada de triatlons arrenca en breu, el mes que ve, amb la primera prova de la Copa del Món a Lisboa, i serà en aquest inici de curs on s'ho jugarà tot. Routier i la seva parella, Mario Mola, que sí que té assegurat anar a Tòquio, van rebre ahir un homenatge per part del CN Banyoles aprofitant la inauguració de la reforma del vestíbul de les instal·lacions i el Vora Estany.

«De moment he competit al campionat d'Espanya de duatló per equips i les sensacions són bones. Estic concentrada i motivada amb l'objectiu de seguir sumant perquè em tinguin present en el segon criteri de classificació per als Jocs de Tòquio», explicava ahir la triatleta de Banyoles. S'ho jugarà tot en sis proves, les Series Mundials de Yokohama i Leeds, i les Copes del Món d'Osaka, Lisboa, Arzachena (Itàlia) i Huatulco (Mèxic). Si hi accedeix en aquesta mena de repesca, seria la seva segona presència olímpica. També va estar a Rio el 2016, convertint-se així en la primera triatleta catalana que aconseguia competir en uns Jocs. No va poder acabar la prova per uns problemes mecànics a la bicicleta i una punxada que van fer que fos doblada i, per tant, eliminada. Després, l'abril de 2018, va patir un greu accident mentre s'entrenava en bicicletapel Pla de l'Estany en ser embestida per un cotxe. Va estar gairebé nou mesos aturada.

Routier i Mola van ser els grans protagonistes en la inauguració de la reforma del vestíbul del CN Banyoles i el Vora Estany. L'espai ha viscut un canvi total d'imatge i distribució recentment. Destaquen la modernitat, la millora dels accessos i la unificació d'espais amb el Restaurant Vora Estany. Durant l'acte es van exposar en una de les parets els mallots que van entregar al club. Aquest espai serà itinerant i s'hi aniran mostrant cartells de competicions, fotografies i d'altres objectes relacionats amb les diferents seccions de l'entitat. A la inauguració de l'espai i a l'homenatge hi van ser presents també el president del Club Natació Banyoles, Albert Comas; el gerent del restaurant Vora Estany, Robert Gelmà; els expresidents del club Jordi Banal, Joan Anton Abellán i Angel Dutras, i membres de la junta actual.

Les obres, que s'han portat a terme durant algunes setmanes dels mesos de març i abril, han suposat diverses millores de funcionalitat i d'aspecte d'aquesta zona de l'edifici. Un dels objectius era crear un espai diàfan amb el Restaurant Vora Estany, que també ha renovat la seva imatge interior, i el vestíbul del club. Per això s'ha obert un pas sense portes, permetent una circulació més fluida i canviant la imatge del terra, les parets i el sostre dels dos espais. També s'han millorat els accessos canviant el torn giratori d'entrada a la instal·lació esportiva per tres torn més moderns, un d'ells adaptat a persones amb mobilitat reduïda. S'ha millorat tota l'accessibilitat.