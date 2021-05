Georgina Bahí entra a la llista de convocades per al preolímpic de 3x3 d'Àustria

Ja hi ha convocatòria per al Preolímpic 3x3 de Graz (26-30 de maig). Espanya té ja la seva llista de sis jugadores inscrites (la gironina Georgina Bahí, Marta Canella, Aitana Cuevas, Vega Gimeno, Paula Palomares i Sandra Ygueravide) a les quals s'hi uniran en la preparació dues convidades: Gràcia Alonso i l'exjugadora de l'Spar Girona ara a l'Ensino de Lugo, Helena Oma. La seleccionadora, l'empordanesa Anna Junyer, haurà de decidir més tard les quatre que finalment viatjaran a Graz per lluitar per una de les tres places d'accés als Jocs. Espanya tindrà de rivals Itàlia, Suïssa, Xina Taipei i Àustria. Els dos primers passen a quarts. Els tres primers del preolímpic aniran a Tòquio.