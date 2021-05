L'Olot venç i manté vives les esperances

Victòria importantíssima de l'Olot aquesta tarda en la seva visita al camp de l'Atzeneta. En una primera meitat igualada on hi hagut repartiment d'ocasions els olotins han inaugurat el marcador al minut 41 gràcies al central Alan Baró. A la segona meitat, els homes de Miguel Ángel Muñoz que s'estrenava a la banqueta olotina, han pogut ampliar distàncies mitjançant Xumetra i Juan Delgado. Al final, els tres punts marxen a terres garrotxines i mantenen vives les esperances per mantenir-se a Segona RFEF.