Márquez pateix una altra caiguda espectacular a Jerez

El pilot català de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha patit una contusió després de la seva caiguda en els tercers entrenaments lliures del Gran Premi d'Espanya, però no s'ha ressentit de la seva lesió a l'húmer i podrà continuar participant en les sessions d'aquest dissabte al circuit de Jerez-Ángel Nieto.



El de Cervera ha caigut a terra en la corba 7 del traçat andalús, la seva primera caiguda des del seu retorn al Mundial després de recuperar-se de la seva lesió al braç dret que li va causar, fa nou mesos, una altra caiguda precisament en aquest mateix circuit.



Ha impactat contra les proteccions i la moto ha quedat visiblement afectada, però ell ha pogut sortir pel seu propi peu per a ser sotmès a un examen mèdic a l'hospital del circuit. "Després de la seva revisió mèdica, Marc Márquez no té lesions majors, patint només una contusió", ha confirmat el seu equip, el Repsol Honda.







¡NOOO! ?? ¡Caída durísima de @marcmarquez93 cuando estaba a punto de terminar el FP3! ??



