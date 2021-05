Miquel Àngel Muñoz debuta amb l'Olot sense cap marge d'error

L'Olot obre aquesta tarda a Atzeneta d'Albaida, una localitat valenciana amb poc més de mil habitants, la més petita amb equip a Segona B, una recta final de temporada on s'ha quedat sense marge d'error. La temporada ha sigut decebedora i avui l'estrena del tercer tècnic, Miquel Àngel Muñoz ha rellevat Gabri aquesta setmana, arriba sense cap marge d'error. Tot el que no sigui guanyar aquesta tarda equivaldrà a la sentència virtual per als garrotxins, que després de dues derrotes seguides contra Oriola (1-3) i Peña Deportiva (2-1) han quedcat extremadament tocats.

Albert Blàzquez és l'única absència a l'Olot, sancionat per acumulació de targetes grogues. L'expedició va sortir ahir d'Olot, va fer parada per dinar a Torreblanca i a la nit va aturar-se a Enguera. Muñoz se n'ha endut aquests divuit futbolistes: Ballesté, Soler, Carles Mas, Barnils, Genís, Masó, Eloi, Pol Prats, Pedro, Salinas, Batalla, Escoruela, Alan Baró, Joel Arumí, Xumetra, Vivi, Kilian i Juan Delgado.

En el partit de la primera volta d'aquesta segona fase per evitar el descens a Tercera RFEF l'Olot va guanyar per la mínima (1-0) gràcies a un gol d'Alan Baró a la vora del descans. Des d'aleshores, però, les coses s'han complicat molt. Semblava que els garrotxins es refeien, però veure com l'Oriola i el Peña Deportiva remuntaven dos partits seguits a l'Olot els ha tornat a enfonsar. A quatre jornades del final l'esperança passa per guanyar els 12 punts en joc i esperar si serà suficient per agafar-se a la Segona RFEF.

Gabri, que havia arribat a l'Olot a finals de gener, estava molt tocat per les dues derrotes seguides i dimecres, d'acord amb el club, va abandonar el càrrec. La directiva va decidir aleshores donar la banqueta a Miquel Àngel Muñoz, fins aleshores segon.