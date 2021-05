El Sarrià i el Bordils aprofiten la jornada d'avui per disputar partits pendents de la fase de descens de Divisió de Plata. Els de Salva Puig reben a les 19.30 el Trapagarán, en un partit on el triomf reforçaria les opcions de salvació. El Bordils per la seva banda juga a Zamora, segon classificat, a partir de les 20 h.