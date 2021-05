El Sarrià goleja al Trapagaran

El Sarrià ha aconseguit una victòria important en el seu objectiu de mantenir-se un any més a Divisió de Plata. El conjunt entrenat Salva Puig ha golejat al Trapagaran (34-24) en un partit sòlid, tan en atac com en defensa. El partit davant els bascos ha servit per recuperar el duel de la jornada x que s'havia ajornat per positius per covid-19 en la plantilla visitant.

Després d'un inici força igualat, els locals han començat a posar la directa en l'equador de la primera meitat. De l'empat a vuit s'ha passat al 15-10 i a partir d'aquí els sarrianencs no han deixat que els bascos es tornessin a ficar dins el partit.

En la segona part, el Sarrià en volia més, i ha arribat a tenir un avantatge de 10 gols, que ha estat la diferència final. En cap moment els visitants han donat símptomes de poder ficar-se dins el partit. La victòria fa que l'equip entrenat per Salva Puig se situï en tercera posició del grup de la permanència amb 16 punts, dos més que el Madrid, que marca el descens.