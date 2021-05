Zidane apostarà per les rotacions contra l'Osasuna i l'Atlètic visita un Elx necessitat

Zinedine Zidane, tècnic de Reial Madrid, va dir ahir que la derrota del Barcelona davant el Granada que li va impedir fer el salt al lideratge no canviarà el seu llibre de ruta, i manté la idea d'apostar per les rotacions contra l'Osasuna (21 h, Movistar LaLiga), partit per al qual no va convocar Sergio Ramos. La lluita pel títol obre les cinc últimes jornades. Abans dels blancs, i a l'espera del València-Barça de demà, i del Sevilla-Athletic de dilluns, l'Atlètic de Madrid visita l'Elx (16.15) encomanat a Luis Suárez, que va reaparèixer a San Mamés. Els locals necessiten guanyar per seguir aspirant a la permanència.