El Banyoles torna a trepitjar el Miquel Coromina i Morató avui a les cinc de la tarda contra el Valls després de descansar una setmana ja que el seu partit contra l'Igualada de la setmana passada se suspenia per covid. El tècnic dels del Pla de l'Estany, Kiku Parcerisas, no podrà comptar amb les baixes de Botxi, Jordi Turon i Dembo per avui.