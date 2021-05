El Bordils perd a Zamora i es complica més la permanència a la Divisió de Plata

S'ha de lluitar fins al final, no hi ha altra, però després de la derrota d'ahir a la pista del Zamora (29-22) el Bordils es complica molt continuar a la Divisió de Plata la pròxima temporada. Ara els gironins tenen la permanència a vuit punts, quan els queden cinc partits per jugar -10 punts. Per tant, les coses es compliquen molt pel conjunt entrenat per Pau Campos que necessita, pràcticament, un miracle per mantenir la categoria. A més, el cinquè classificat i el primer que se salvaria, el Zarautz, encara ha de jugar dos partits més que els gironins.

Pinten bastos per un Bordils que ahir va anar durant gairebé els 60 minuts a remolc en el marcador. Només el 0-1 i l'1-2, quan s'havien jugat quatre minuts, havien fet posar els blanc-i-verds per davant. Després va ser el Zamora que va portar la iniciativa i va mirar de trencar el marcador ja en la primera meitat. Ho va estar a punt d'aconseguir quan en el minut 23 tenia quatre gols d'avantatge (13-9). Però els de Pau Campos sabien de la importància del partit i que ho derrota els posava les coses molt complicades. Així, van treure tot el seu caràcter i van aconseguir escurçar la diferència fins a només un gols (13-12) quan faltaven 5 minuts pel descans. Però en el temps que quedava de primera part només es va veure un altre gol, a set segons per marxar al vestidor, obra del visitant Alejandro (14-12).

El Bordils, però, venia de dues jornades sense competir a causa d'un positiu en la seva plantilla, i això es va notar en els segons 30 minuts. Els castellans van portar un ritme que els gironins no van saber aguantar. De fet, no es tornaria a posar més a menys de dos gols del rival després del 15-12 que obria el marcador en la segona meitat. En canvi, els locals van anar ampliant la diferència per anar fent camí cap a la victòria. Arnau Palahí tornava a posar als visitants a només dos gols (19-17), però va ser un miratge perquè va ser a partir d'aquí que el Zamora va trencar, definitivament el partit sense donar més opcions al Bordils.