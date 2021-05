Bottas sortirà primer a Portimao i impedeix el centenari de Hamilton

Valtteri Bottas (Mercedes) sortirà primera aquest migdia en el Gran Premi de Portugal, tercera prova del Mundial de Fórmula 1, que es disputa a Portimao. D'aquesta manera, el finlandès va impedir que el seu company d'equip, Lewis Hamilton, aconseguís la pole número 100 en la categoria reina. Bottas va superar els 4.653 metres de la pista portuguesa en un minut, 18 segons i 348 centèsimes, només set menys que Hamilton. Així, Mercedes tornaran a ocupar la primera fila de la graella de sortida, reservant la segona pels dos pilots de Red Bull, Max Verstappen i Sergi Pérez, tercer i quart respectivament. Per la seva banda, Carlos Sainz (Ferrari) sortirà cinquè, mentre que Fernando Alonso (Alpine) no va poder superar la Q2 i arrencarà la prova en tretzena posició. Bottas i només set mil·lèsimes van impedir un nou dia gloriós de Hamilton. El britànic ja va igualar l'any passat el rècord històric de set títols de Michael Schumacher i va ser anomenat Sir per la Reina Isabel d'Anglaterra. Tot i així, Hamilton apunta cap a una inèdita octava corona amb el permís de Verstappen, que ahir s'ho va jugar tot a una volta i no li va sortir bé la jugada.

Graella: 1. Valteri Bottas, 1:18.348; 2. Lewis Hamilton, a 0.007; 3. Max Verstappen, a 0.398; 5. Carlos Saimz, a 0.691; 13. Fernando Alonso (eliminat a la Q2).