Duel directe per l'ascens entre el Girona B i el Vilafranca

Després d'una setmana sense jugar degut a la suspensió del duel contra el Terrassa per covid i de perdre fa dues setmanes contra l'Europa a Montilivi, el filial gironí té avui (12.00) contra el Vilafranca una oportunitat d'or per endinsar-se de ple en la lluita per l'ascens a Segona RFEF. Els del Penedès són l'equip a superar ja que ocupen la 2a posició de la classificació amb 44 punts. 40 tenen els gironins, que van guanyar 0-3 en el partit d'anada.