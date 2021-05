Ensurt de Marc Márquez i «pole» per a Quartararo en el GP d'Espanya a Jerez

Fabio Quartarao (Yamaha) va aconseguir la seva segona pole position de l'any al ser el pilot més ràpid de la qualificació pel Gran Premi d'Espanya de MotoGP, quarta cita del Mundial, que es disputa al circuit Ángel Nieto de Jerez. Per tant, el francès sortirà avui des de la primera posició de la graella de sortida per davant Franco Morbidelli (Yamaha) i Jack Miller (Ducati). Per la seva banda, Maverick Viñales (Yamaha) arrancarà des de la tercera línia després de marcar el setè millor temps en la sessió de qualificació d'ahir.

Una jornada, la d'ahir, que va estar marcada per la forta caiguda de Marc Márquez (Repsol Honda) en la tercera sessió de lliures. El de Cervera, va tornar en el passat Gran Premi després d'una llarga baixa i ahir va tornar a tenir un ensurt quan va caure en la setena corba del circuit i es va donar un fort cop que el va obligar a passar, primer, per la clínica del circuit i després per l'hospital de Jerez. Després de superar les proves mèdiques, que només li van apreciar una forta contusió cervical, va tornar al circuit per fer la sessió de qualificació. Però Márquez no va poder classificar-se per a la Q2. El de Cervera no va poder superar els seus rivals de la primera qualificació, cosa que només treure's al casc a boxes es va notar que li havia molestat. Va acabar quart de la Q1 i no va poder classifiacar-se per la ronda final. Sortirà catorzè, després d'haver tingut un segon ensurt.

Quartararo va ser el primer a marcar un bon temps en la segona qualificació, 1:36.807, amb el qual agafava un avantatge de només 5 mil·lèsimes respecte al segon classificat, Franco Morbidelli. Takaaki Nakagami (Honda) era tercer, per davant de Jack Miller, Aleix Espargaró (Aprillia) i Maverick Viñales.

Miller va millorar el seu millor registre personal al rodar en 1:36.680 per posar-se tercer, i Quartararo va treure algunes mil·lèsimes a la seva marca personal per rodar en 1:36.755 i consolidar la primera posició per davant de Morbidelli i Miller, amb Bagnaia en quarta posició per davant Nakagami i Johann Zarco (Ducati). En la tercera línia hi haurà tres espanyols, Viñales, Aleix Esparagaró i Álex Rins (Suzuki), amb Joan Mir (Suzuki) desè i que partirà des de la quarta línia de la graella al costat de Brad Binder (KTM) i l'alemany Stefan Bradl (Honda).

Arenas 17è en Moto2

Per la seva banda, Albert Arenas sortirà des de la dissetena posició en la categoria de Moto2. El gironí va marcar un temps d'1:41.933 en la Q2 i va quadar a més d'un segon del poleman, Remy Gardner (Kalex). L'australià, a més, va aconseguir un nou rècord absolut del circuit de la categoria en només dues voltes -al final en va completar vuit-. Al final, Fabio di Giannantonio (Kalex), a 71 mil·lèsimes, i Marco Bezzecchi (Kalex), a 86, s'hi van aproximar, però la pole va acabar sent per Gardner, líder del Mundial de la cilindrada mitjana.