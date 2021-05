El Girona B supera el Vilafranca amb un gol de Priego

El Girona B segueix somiant amb l'ascens a la Segona RFEF després de superar el Vilafranca aquest migida a Riudarenes (1-0). Ho han permès un gol de Joel Priego a l'inici de la segona part (min. 53) i les grans intervencions del porter Jona.

Els d'Axel Vizuete han fet un gran esforç col—lectiu per retrobar-se amb la victòria, tenint en compte que només han pogut fer un parell d'entrenaments per preparar el partit perquè els van obligar a aturar-se per un cas positiu de Covid-19. D'aquesta manera, se situen quarts a la classificació amb 43 punts i un partit menys.