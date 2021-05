El Girona capgira el marcador a Sabadell i aspira a tot

En una primera meitat on hi va haver tots els gols, el Girona va ser capaç de capgirar la matinera (m.6) diana de Salamanca per sumar els tres punts contra el Sabadell en el duel suspès de la primera jornada. Els autors dels gols en el darrer quart de la primera meitat van ser obra d'Artero i Palacios. Trenta-set punts ja té el Juvenil d'Àlex Marsal que rep el Saragossa en el partit aplaçat, també,de la segona jornada amb l'objectiu d'acabar entre els dos primers més a prop que mai.

Partit igualat. Tothom es juga molt en aquesta segona fase de la Divisió d'Honor Juvenil. Amb dos punts més a la classificació, el Sabadell rebia el Girona en el duel suspès per covid de la primera jornada. Ben aviat, els vallesans van dir la seva. Al minut 6, Salamanca superava Joel i posava l'1-0. Tocava remuntar i no lamentar-se. En poc menys de deu minuts els visitants van ser capaços de capgirar el marcador amb les dianes d'Artero i Palacios. Els tres punts serveixen per superar el Sabadell i sumar-ne 37. La setmana vinent reben el Saragossa.