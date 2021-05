El Girona enllaça per segona vegada dos triomfs seguits aquesta temporada

El gol d'Enric Franquesa fa somriure el Girona. És la tercera victòria consecutiva i la quarta a Montilivi. La cosa promet, són 19 punts dels 24 últims, i fa que els homes de Francisco ja tinguin un frec a frec directe amb Sporting i Rayo. És el segon cop aquesta temporada que els blanc-i-vermells encadenen tres triomfs consecutius. Ara la ratxa és contra Saragossa (3-0), Oviedo (0-1) i Tenerife (1-0); abans ho havia estat contra el Mirandés (1-0), Albacete (0-2) i Logronyès (2-0). Com en l'actual, sempre es va mantenir la porta a zero.

El Girona és cinquè i qui continua desinflant-se és l'Almeria, malgrat l'estrena de Rubi a la banqueta com a substitut de Jose Gomes. Contra l'Oviedo es van deixar igualar un 2-0. Sadiq va veure porta per partida doble (un gol de penal) quan tot just s'arribava a la mitja hora de joc, i encara Corpas havia fallat una altra pena màxima. L'Oviedo els va posar la por al cos amb la diana d'Obeng. Grippo va posar el 2-2 definitiu al 85 portant la decepció al Juegos del Mediterráneo. L'empat va salvar el càrrec de Ziganda, molt qüestionat. El Mallorca, en canvi, va superar el Mirandés per un ajustat 2-1 gràcies als gols d'Abdón Pras. Amb això Mallorca i Almeria tenen 71 i 63 punts. Els andalusos tenien el partit encarat però se'l van deixar igualar.